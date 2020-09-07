Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»
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Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
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