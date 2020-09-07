Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на заявление Трампа на пресс-конференции, запись которой доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

РБКвчера в 14:36
ТАСС

Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 15:04
РИА Новости

Трамп поддержал остановку «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:48
Коммерсантъ

Трамп высказался за закрытие «Северного потока-2» из-за случившегося с Навальным

Коммерсантъвчера в 15:08
Интерфакс

Трамп поддержал идею отказа от «Северного потока 2» после инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 14:31
Lenta.ru

Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:29
RT на русском

Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:28

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
802

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
198

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
16

Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
5

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
676

Операторы связи могут потерять до 5% выручки при реализации «Доступного интернета»

Минкомсвязь оценивает потенциальные потери мобильных операторов при реализации проекта "Доступный интернет", в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, в 3-5% от выручки.
ТАСС20:09