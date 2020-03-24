Энергетика

Газета.RuГазета.RuТрамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Читать в источнике
Комментировать567
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico
 со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.
Life.ruвчера в 20:38

Подробнее о событии

Сланцевая контрреволюция: как США планируют бороться с ценами на нефть

News.ru09:04

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.рувчера в 14:58

СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

РИА Новостивчера в 19:04

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правдавчера в 16:08

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАССвчера в 15:10

СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России

Национальная служба новостей04:36

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ruвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:20, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
Игры

В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии

Разработчики популярной игры об эпидемиях Plague Inc. представили режим спасения мира от вымирания.
Известия вчера в 22:01
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Общество

В Минздраве рассказали, когда пойдет на спад вспышка коронавируса

Активное распространение коронавирусной инфекции со сменой времени года пойдет на спад, считает главный эпидемиолог российского Минздрава России Брико.
Московский Комсомолец в Марий Эл 23 марта в 12:26
Гаджеты

Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro

Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.
Sibnet Новости вчера в 20:15
Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
РБК 05:51
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Здоровье

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Общество

Свердловский губернатор попросил жителей старше 65 лет оставаться дома

Екатеринбург, 25 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пожилых свердловчан от 65 лет просят оставаться дома до 12 апреля 2020 года.
REGNUM 07:54
Общество

Навальный сообщил о нападении на него в Москве

В Москве совершено нападение на известного политика Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Росбалт 09:05
Общество

В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец 08:41
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
Авто

Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid

На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.
5 колесо 23 марта в 03:50
Шоу-бизнес

Слухи о новой беременности Собчак появились в Сети

ТВ Центр 08:19
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Здоровье

Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Московский Комсомолец 04:34
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Авто

АвтоВАЗ модернизировал свое производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня 07:22
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционных медосмотрах во время эпидемий

В Государственную Думу внесли законопроект о дистанционных медицинских осмотрах пациентов в период эпидемий и чрезвычайных ситуаций.
Парламентская газета 08:38
Здоровье

Власти Коми заявили о двух новых подтвержденных случаях коронавируса

В Сыктывкаре (Коми) выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
FlashNord 08:38
Происшествия

Неподалёку от Курильских островов произошло крупное землетрясение

В зоне Северных Курил была зафиксирована серия повторных толчков после произошедшего там землетрясения магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами, около 400 местных жителей эвакуировали на возвышения.
RT на русском 07:58
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное