Энергетика
Газета.RuТрамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.Life.ruвчера в 20:38
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Комсомольская правдавчера в 16:08
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