Общество
Москва 24Трамп поддержал планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков при помощи наращивания добычи топлива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Эр-Рияда вытеснить Россию с мировых рынков нефти, однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, в Белом доме не рассчитывали на такой сильный обвал цен.Life.ru24 марта в 20:38
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Комсомольская правда24 марта в 16:08
СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России
Национальная служба новостейвчера в 04:36
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