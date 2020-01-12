Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

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