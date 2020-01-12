Политика
ИзвестияТрамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Космос
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Футбол
Рамос не считает «Атлетико» врагом
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года. В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «ВИА Гры» проходила лечение в психбольнице
Армия и оружие
Британия захотела ослабить свою зависимость от США
Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.