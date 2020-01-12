Политика

ИзвестияИзвестияТрамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Трамп поддержал «многострадальный народ Ирана» на фарси

РБК19:12

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Известия17:50

Трамп опубликовал твит на фарси в поддержку протестующих в Иране

RT на русском18:02

Трамп призвал власти Ирана разрешить правозащитникам следить за протестами в стране

ТАСС17:55

Трамп поддержал протесты в Иране и перешел на фарси

Lenta.ru18:07

Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

РИА Новости17:31

Трамп поддержал «страдающих» иранцев на персидском

REGNUM17:01
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Российские банки отказываются от POS-кредитования

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Вести.Ru 20:00
Политика

Поклонская рассказала о трудностях с получением паспортов в Крыму

REGNUM 17:30
Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Красная весна 18:36
Экономика

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Коммерсантъ 21:13
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Известия 18:35
Шоу-бизнес

Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной

Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
iReactor вчера в 22:52
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс 20:11
Авто

Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020

32CARS.ru 02:12
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости 09 января в 09:55
Шоу-бизнес

Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой

Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
ФАН 05:58
Хоккей

«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева

Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.
Чемпионат 21:54
Политика

Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск

В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
МонаВиста 07:33
Хоккей

«Буду работать, чтобы попасть на МЧМ-2021»

Привлекался воспитанник челябинского хоккея и в молодежную сборную, играя за нее на турнире четырех наций.
Известия 16:00
Политика

Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing

Expert.ru 01:48
Космос

В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Pravda.Ru вчера в 04:41
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»

ТАСС Спорт 14:05
Политика

Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Известия 10:49
Здоровье

Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори

Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
ТК Звезда 02:49
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда 20:45
Наука

Домашние собаки снижают риск развития шизофрении

Волгоградская правда 21:23
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости вчера в 00:00
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Piter.tv вчера в 04:13
Политика

Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
РБК 12:40
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости 01:34
Экономика

«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Lenta.ru вчера в 06:45
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Происшествия

За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Вести.Ru 21:29
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