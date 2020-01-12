Политика
ИзвестияТрамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Хоккей
«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева
Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует обменять голкипера Александра Георгиева в другой клуб.
Политика
Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск
В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
Хоккей
«Буду работать, чтобы попасть на МЧМ-2021»
Привлекался воспитанник челябинского хоккея и в молодежную сборную, играя за нее на турнире четырех наций.
Космос
В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту
Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Политика
Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Наука
Домашние собаки снижают риск развития шизофрении
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Экономика
«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
«Нафтогаз Украины» решил судиться с «Газпромом» за активы в Крыму, заявил в интервью изданию Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова
Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.