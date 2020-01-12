Политика
ИзвестияТрамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Происшествия
В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
Футбол
Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Шоу-бизнес
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина
Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.
Общество
Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»
Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
Происшествия
В Омске школьница со своим парнем убила мать
Шокирующее убийство произошло перед новогодними праздниками в Омске. 15-летняя школьница и её возлюбленный зарезали мать девочки.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Происшествия
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Общество
В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился
71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Происшествия
В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом
В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
Политика
На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Здоровье
В Михайловской ЦРБ представили нового главврача
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Здоровье
Врач из Уфы назвала 15 опасных БАДов
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Политика
Синдзо Абэ отказался от своего переизбрания на четвертый срок
Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не намерен баллотироваться на четвертый срок в 2021 году.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Общество
В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов
Авто
Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.