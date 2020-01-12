Политика

ИзвестияИзвестияТрамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране, проходящие из-за трагедии с пассажирским Boeing 737. В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
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Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на языке фарси

Газета.Ru00:54

Трамп поддержал «многострадальный народ Ирана» на фарси

РБКвчера в 19:12

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Известиявчера в 17:50

Трамп опубликовал твит на фарси в поддержку протестующих в Иране

RT на русскомвчера в 18:02

Трамп призвал власти Ирана разрешить правозащитникам следить за протестами в стране

ТАССвчера в 17:55

Трамп поддержал протесты в Иране и перешел на фарси

Lenta.ruвчера в 18:07

Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

РИА Новостивчера в 17:31
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Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
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США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Lenta.ru вчера в 23:06
Происшествия

В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
ТАСС вчера в 20:08
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СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»

Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
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Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»

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РИА Новости вчера в 01:34
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
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Андрей Разин отказался взять на работу тяжелобольного Андрея Губина Продюсер объяснил, что появление "мальчика-бродяги" не лучшим образом скажется на психологическом климате в коллективе.
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Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал сообщения о закрытии его авторской программы «Смехопанорама» на телеканале «Россия 1».
iReactor 10 января в 16:39
Происшествия

В Омске школьница со своим парнем убила мать

Шокирующее убийство произошло перед новогодними праздниками в Омске. 15-летняя школьница и её возлюбленный зарезали мать девочки.
Главный региональный 09 января в 11:34
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Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 00:14
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Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

RT на русском вчера в 13:49
Общество

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками".
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Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
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В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла.
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На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
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В Михайловской ЦРБ представили нового главврача

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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
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Врач из Уфы назвала 15 опасных БАДов

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Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
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Синдзо Абэ отказался от своего переизбрания на четвертый срок

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не намерен баллотироваться на четвертый срок в 2021 году.
Народные новости вчера в 23:44
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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
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Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

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Общество

В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов

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Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.
Rusargument вчера в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
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