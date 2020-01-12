Политика
РИА НовостиТрамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
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Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Общество
Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия
В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
Политика
Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с крушением Boeing, летевшего из Тегерана в Киев.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии
Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Футбол
Футболисты «Лацио» установили клубный рекорд в серии А
«Лацио» установил клубный рекорд по числу побед в серии А подряд.
Авто
«Автостат» назвал самые распространенные Toyota в России
Общество
Из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
По данным исследования, проведенного университетом Сиднея, во время лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных, сообщает РИА Новости.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова
Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Футбол
Тренер «Аль-Садда» Хави: мечтаю тренировать «Барселону»
Экс-полузащитник «Барселоны» заявил, что тренировать каталонский клуб для него мечта, и об этом знают все.
Футбол
«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общество
Умер правивший почти 50 лет султан Омана
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года. В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
WP узнала о провале операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.