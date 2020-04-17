Коронавирус
RuNews24.ruТрамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения
Федеральное правительство США дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене ограничительных мер. Трамп пояснил, что план администрации включает три фазы на пути к «восстановлению экономики». Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подготовил для губернаторов ряда штатов гибкие рекомендации по отмене некоторых санитарных ограничений и открытию экономики. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.ТАСС16:41
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