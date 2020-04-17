Президент США Дональд Трамп подготовил для губернаторов ряда штатов гибкие рекомендации по отмене некоторых санитарных ограничений и открытию экономики. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

с чего всё началось

Федеральное правительство США дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене ограничительных мер. Трамп пояснил, что план администрации включает три фазы на пути к «восстановлению экономики». Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.

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