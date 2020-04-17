Президент США Дональд Трамп подготовил для губернаторов ряда штатов гибкие рекомендации по отмене некоторых санитарных ограничений и открытию экономики. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Трамп подготовил для штатов гибкие рекомендации по открытию экономики

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