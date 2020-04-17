Коронавирус
ТАССТрамп подготовил для штатов гибкие рекомендации по открытию экономики
Президент США Дональд Трамп подготовил для губернаторов ряда штатов гибкие рекомендации по отмене некоторых санитарных ограничений и открытию экономики. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.
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Президент США включил кинотеатры в общий план по открытию экономики страны
Кинобизнес сегоднявчера в 21:18
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Политика
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Взгляд.ру вчера в 10:06
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
Спорт
Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим
Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.
НГС.Кемерово вчера в 20:00
Происшествия
Офицеры МВД заступились за арестованных генералов
Напомним, расследование в отношении генералов привело к отставке начальника следственного департамента Александра Романова.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online 15 апреля в 11:30
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Газета.Ru 00:57
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Здоровье
В двух селах Ульяновской области вводится карантин
В Карсунском района Ульяновской области зарегистрировано наибольшее в регионе число заразившихся коронависурной инфекцией, местные жители обращаются за экстренной помощью в медучреждения административного центра из-за закрытой на карантин районной больницы.
ТАСС вчера в 17:51
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru 15 апреля в 20:35
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Общество
Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции
В результате удалось установить, что для нормальной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 80 тысяч рублей в месяц.
Дни24 01:25
Экономика
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Президент РФ Владимир Путин перед очередным заседанием российского правительства заявил о введении новых мер поддержки бизнеса и граждан.
Urbc.Ru 15 апреля в 09:30
Энергетика
Brent подорожала до $28,35 за баррель
К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
Экономика
В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов.
Lenta.ru 15 апреля в 02:37
Экономика
ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
Культура
От коронавируса умер режиссер Александр Радов
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27