Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

с чего всё началось

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Происшествия В Якутии разыскивают мужчину за совершение особо тяжкого преступления За совершение особо тяжкого преступления ОРППЛ ОУР МУ МВД России «Якутское» разыскивается гр. АГАФОНОВ Александр Александрович, 24.04.1983г.р. уроженец г. Якутска, БОМЖиР, ранее судим.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 972

Общество ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму. 351

Политика Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию. 29

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,6K

Финансы Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года. 1

Автоспорт Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».

Политика Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. 213

Авто Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином. 7

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина. 1

Политика Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны. 25

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 15

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 322

Наука Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями. 11

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. 1K

Общество Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз. 1