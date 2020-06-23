Коронавирус
Газета.RuТрамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
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с чего всё началось
Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.РИА Новости15:50
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Тульский «Арсенал» забил мяч в ворота «Спартака»
Тульские новости 20 июня в 11:30
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
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Sportmail.ru 10:28
Происшествия
В Якутии разыскивают мужчину за совершение особо тяжкого преступления
За совершение особо тяжкого преступления ОРППЛ ОУР МУ МВД России «Якутское» разыскивается гр. АГАФОНОВ Александр Александрович, 24.04.1983г.р. уроженец г. Якутска, БОМЖиР, ранее судим.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Общество
ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
МонаВиста 10:27
Политика
Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
РИА Новости 16:56
Происшествия
Минэнерго взяло на контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Финансы
Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.
News.ru 20:37
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Общество
Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.
Известия 17:01
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Авто
Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Сразу стоит отметить несколько важных тезисов-выводов, которые известны автомобильным экспертам, но не всегда очевидны экспертам диванным: нет ничего вечного; любую машину можно сломать/износить; состояние машины на вторичном рынке напрямую зависит от эксплуатации предыдущим хозяином.
Тарантас Ньюс 03:05
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
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Здоровье
Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
Северпост 20 июня в 14:37
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Наука
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Evo-rus.com 01:12
Происшествия
Поджигателей заброшенных домов задержали в Чунском районе
Областная газета (г. Иркутск) 21:14
Политика
Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
Народные новости 20 июня в 06:07
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
Деловое.ТВ 02:33
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
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Политика
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
РИА Новости 17:01
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Уткин: «Благодаря РПЛ мы узнали несколько видов COVID-19»
В минувшие выходные после трехмесячной паузы возобновилась РПЛ.
ProstoProSport 16:30