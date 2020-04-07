Политика
РБКТрамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
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Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.ТАСС16:00
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Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Хоккей
Главный тренер «Барыса» Скабелка покинет команду
Нур-Султан, 6 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» (Казахстан) Андрей Скабелка покинет команду.
Происшествия
В Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии
Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии. Их перечислили опрошенные РИА Новости эксперты.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Что касается поддержанных авто, то с начала этого года был зафиксирован спад цены от 2% до 8% только на некоторые ходовые модели.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Энергетика
Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО
Участки по программе «Один гектар» получили почти 80 тыс. человек.
Киберспорт
Gambit начала с поражения на ESL One Los Angeles 2020
Первый матч на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ состоялся между Gambit Esports и ViKin.gg.
Путешествия
Турецкие отельеры ожидают, что первыми к ним приедут россияне
Чорабатыр прогнозирует, что первыми из иностранцев на курорты Турции поедут граждане России. Затем ожидаются туристы из Восточной Европы.
Общество
Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям
В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Общество
Алтайский край ужесточает условия самоизоляции
Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Гаджеты
Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению цен Android-смартфонов 4G
Подешевевшие «яблочные» гаджеты приведут к падению цена на Android-смартфоны 4G, прогнозируют аналитики.
Общество
Кремль попросил правительство не приглашать ветеранов на парад Победы
Советник президента России Антон Кобяков попросил правительство не приглашать ветеранов на праздник в честь 75-летия Победы.
Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.