Политика

РБКРБКТрамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
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с чего всё началось

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
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Участки по программе «Один гектар» получили почти 80 тыс. человек.
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Первый матч на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ состоялся между Gambit Esports и ViKin.gg.
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Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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