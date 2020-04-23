Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. Он сообщил, что подписал документ непосредственно перед брифингом, на котором сделал это объявление.

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

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