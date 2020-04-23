Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. Он сообщил, что подписал документ непосредственно перед брифингом, на котором сделал это объявление.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

РБКвчера в 18:55

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Российская газетавчера в 19:27

Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Эхо Москвывчера в 20:10

Трамп временно запретил иммиграцию в США

Lenta.ruвчера в 20:22

Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции

ТАССвчера в 19:23

Трамп приостановил иммиграцию в США

РИА Новостивчера в 19:03

Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

RT на русскомвчера в 19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество

В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
3
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,1K
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
14
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия вчера в 15:39
79
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
878
Кино

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 21 апреля в 07:43
69
Общество

Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
66
Происшествия

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом

Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:21
1
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
97
Общество

В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир вчера в 10:49
266
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
3
Общество

Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»

Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
6
Кино

В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»

В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру вчера в 08:21
6
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,8K
Политика

AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС вчера в 21:58
6
Технологии

Epic Games выпустила Fortnite в Google Play

Компания Epic Games выпустила «королевскую битву» Fortnite в Google Play.
News.ru вчера в 04:49
12
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
74
Армия и оружие

Иран впервые запустил на орбиту военный спутник

Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
105
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
67
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
8,3K
Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
6
Экономика

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
719
Общество

Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса в США

News.ru 20 апреля в 16:14
1
Армия и оружие

20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней

Волжская новь 20 апреля в 03:15
Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета вчера в 05:26
102
Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46
43
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное