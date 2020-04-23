Политика
КоммерсантъТрамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. Он сообщил, что подписал документ непосредственно перед брифингом, на котором сделал это объявление.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия вчера в 15:39
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Кино
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 21 апреля в 07:43
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Происшествия
Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом
Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:21
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Общество
В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир вчера в 10:49
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Общество
Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»
Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру вчера в 08:21
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн
Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС вчера в 21:58
Технологии
Epic Games выпустила Fortnite в Google Play
Компания Epic Games выпустила «королевскую битву» Fortnite в Google Play.
News.ru вчера в 04:49
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Армия и оружие
Иран впервые запустил на орбиту военный спутник
Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
Новостной фронт вчера в 03:53
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
Общество
Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса в США
News.ru 20 апреля в 16:14
Армия и оружие
20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней
Волжская новь 20 апреля в 03:15
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета вчера в 05:26
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК вчера в 11:46