Политика
ТАССТрамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.
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Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы
Комсомольская правда15 июня в 22:00
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил российским школьникам принять участие в конкурсе сочинений по истории отечественной внешней разведки - это будет "невероятно интересное" занятие, отметил глава СВР.
РИА Новости 03:58
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Политика
Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство РФ без экзамена
Граждане Украины и Белоруссии, желающие получить гражданство РФ, избавлены от необходимости сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка.
Народные новости 01:05
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Происшествия
Три человека утонули при спасении девочки в Забайкалье
Как стало известно РЕН ТВ, в Забайкальском крае на реке Онон три человека утонули при спасении девочки.
РЕН ТВ 15 июня в 09:20
Общество
В Югре за последние сутки у 237 человек выявлен коронавирус
За последние сутки в Югре у 237 человек выявили коронавирус.
ИА СИА-Пресс 03:50
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Экономика
Адвокат объяснила, когда и как банк может забрать деньги из вклада
Оказывается, существует немало ситуаций, в которых деньги клиента могут оказаться в распоряжении банка.
Радио Комсомольская правда 03:58
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
REGNUM 03:55
Общество
В Татарстане от коронавируса скончался 12-й пациент
Врачи пытались сохранить жизнь пациента, однако он скончался 30 мая в результате остановки сердечной деятельности.
Inkazan 04:04
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество
В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля.
ТАСС 03:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5042
Всего в регионе заболело 5042 человека.
ЮГ Times 15 июня в 04:15
Кино
Бен Стиллер снимет триллер «Лондон» с Оскаром Айзеком в главной роли
Вашингтон, 16 июня 2020, 21:28 — REGNUM Известный комедийный актёр Бен Стиллер назначен на должность режиссёра фильма «Лондон», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек.
REGNUM вчера в 14:28
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
Facebook разрешит пользователям отключать политическую рекламу
Компания Facebook даст пользователям в США возможность отключать политическую рекламу во время предвыборной кампании 2020 года.
Российская газета 03:55
Здоровье
Названы защищающие легкие от коронавируса продукты
Как выяснили ученые из Испании, можно сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма человека.
Накануне.Ru вчера в 18:41