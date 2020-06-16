Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.

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Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 456

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Происшествия Три человека утонули при спасении девочки в Забайкалье Как стало известно РЕН ТВ, в Забайкальском крае на реке Онон три человека утонули при спасении девочки. 351

Общество В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев). 30

Происшествия В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18. 3

Общество В Татарстане от коронавируса скончался 12-й пациент Врачи пытались сохранить жизнь пациента, однако он скончался 30 мая в результате остановки сердечной деятельности.

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Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 471

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Кино Бен Стиллер снимет триллер «Лондон» с Оскаром Айзеком в главной роли Вашингтон, 16 июня 2020, 21:28 — REGNUM Известный комедийный актёр Бен Стиллер назначен на должность режиссёра фильма «Лондон», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек.

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

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