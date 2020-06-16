Политика
ТАССТрамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.
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Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы
Комсомольская правдавчера в 22:00
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