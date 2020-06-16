Политика
ТАССТрамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.
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Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы
Комсомольская правдавчера в 22:00
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Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Наука
Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
Общество
В Якутии подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом
Якутск, 17 июня 2020, 05:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, 133 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:29
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru 09:14
Общество
В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом
Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 01:32
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Экономика
В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+
В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском 23:00
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Авто
В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort.
REGNUM 06:11
Происшествия
Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС
Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Общество
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете
Вечерняя Казань вчера в 10:55
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Норкин впервые после смерти жены начал шутить в прямом эфире
После смерти супруги Андрей Норкин временно отлучился от своей работы в аналитической программе «Место встречи» на НТВ.
Слово и Дело 05:20
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса
Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы.
ПроТуймазы вчера в 12:47
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39