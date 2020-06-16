Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции. Трансляцию церемонии из Розового сада Белого дома вели американские телеканалы. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.

Общество В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 805

Общество В Якутии подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом Якутск, 17 июня 2020, 05:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, 133 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 4

Общество Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. 191

Экономика В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+ В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года. 3

Общество В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

Общество Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах» Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram. 595

Общество «Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех». 576

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,2K

Авто В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort. 2

Происшествия Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,2K

Экономика Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. 15

Общество Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы. 9

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,8K