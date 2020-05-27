Коронавирус
ВедомостиТрамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. Трамп подписал его после пресс-конференции, передает Bloomberg заявление Белого дома.
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В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 16:47
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о порядке работы социальных сетей, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.Аргументы и Факты05:03
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Наука
Найдено потенциальное лекарство от легкой формы коронавируса
Препарат от гепатита В потенциально может использоваться для лечения легкой формы коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:58
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Политика
Трамп допустил закрытие Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:49
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.
ТАСС 18:21
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Кино
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Футбол
Берлинский «Унион» навсегда отстранил своего игрока
Берлинский "Унион" отстранил своего игрока Себастьяна Польтера от тренировок. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Газета.Ru 17:58
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:50
Общество
С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины
В Москве со следующего понедельника откроются автосалоны и непродовольственные магазины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 13:17
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Политика
Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" необходимо изменить.
Газета.Ru 12:44
Общество
Названо условие заражения коронавирусом через еду
Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов.
Известия 16:10
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК 12:15
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре и ливне в пятницу
Ожидается мощнейший ливень, град и ветер до 20 метров в секунду.
Комсомольская правда 09:32
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24