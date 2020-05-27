с чего всё началось

В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. Трамп подписал его после пресс-конференции, передает Bloomberg заявление Белого дома.

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