Политика

ВедомостиВедомостиТрамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. Трамп подписал его после пресс-конференции, передает Bloomberg заявление Белого дома.
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В Twitter назвали указ Трампа о соцсетях политизированным

Российская газета02:19

Twitter бурно отреагировал на указ Трампа о соцсетях

Вести.Ru00:08

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

RT на русскомвчера в 17:18

Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях

ТАССвчера в 22:39

Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным

РИА Новостивчера в 21:44

Дональд Трамп подписал указ, регулирующий деятельность соцсетей на территории США

Эхо Москвы02:08

Трамп подпишет указ о регулировании работы соцсетей

НТВвчера в 03:26
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома

DixiNews 01:30
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Происшествия

Замначальника отделения почты в Ульяновске похитила 870 тысяч рублей

Как рассказали в областном надзорном ведомстве, гражданка незаконно изымала из кассы часть денежных средств, присвоив в общей сложности 870 тысяч рублей с «копейками».
Ульяновск.Экспресс 02:09
Политика

Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Хоккей

Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи»

НХЛ официально вручила Морис Ришар Трофи форварду Вашингтона Александру Овечкину и нападающему Бостона Давиду Пастрняку.
Советский спорт 01:47
3
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
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Общество

С 1 июня в России ожидается резкое похолодание

На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ 27 мая в 21:53
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Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Урал-пресс-информ вчера в 12:39
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Игры

Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II

Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru 27 мая в 16:45
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Происшествия

Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, передает Fox News.
МИР 24 01:50
3
Происшествия

Тело пропавшей трехлетней девочки нашли в реке Кебь под Псковом

Народные новости вчера в 11:11
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Экономика

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
31
Происшествия

В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
11
Экономика

Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
77
Общество

Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина

Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
1,4K
Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
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Кино

Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»

Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество

Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Особенно, если верить источникам, от поступка Сассекских пострадали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Wday.ru 02:07
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Футбол

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями

Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
13
Футбол

Виктор Вальдес возглавил испанский клуб

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил клуб четвёртого дивизиона Испании. Специалист занял пост главного тренера «Орты».
Чемпионат вчера в 22:54
Общество

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новости вчера в 16:44
4
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
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Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело вчера в 05:31
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Общество

Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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