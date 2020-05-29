Политика
КоммерсантъТрамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. Об этом он сам сообщил журналистам, трансляция велась из Белого дома. Текст документа пока не опубликован.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
В России за сутки 8572 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8572 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных — 387623.
Парламентская газета 03:37
Общество
Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
В России за сутки выявили 8572 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8572 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения увеличилось до 387 623, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:37
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие
Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
Lenta.ru 03:23
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли больше 200 человек
За последние сутки в России зафиксировали больше 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 232 человека.
Телеканал RTVI 03:36
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
В России за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
За минувшие сутки в России скончались 174 пациента с подтвержденной инфекцией. Это рекордное количество за все время эпидемии в стране.
Gazeta.SPb 26 мая в 04:34
Происшествия
За нарушение самоизоляции штрафуют омских проституток
Evo-rus.com 02:49
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Культура
Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»
Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
Rostof.ru вчера в 04:31
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Здоровье
75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
Общество
Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
Газета.Ru 03:26
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров
Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
Электорат.Инфо вчера в 18:36
Футбол
Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью
Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.
Газета.Ru вчера в 21:48
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Кино
Официально: Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации Borderlands
В начале месяца Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры о роли Лилит в экранизации Borderlands.
Игромания.ру 02:46
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51