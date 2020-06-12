Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Международный уголовный суд назвал «беспрецедентной атакой» санкции США в отношении сотрудников инстанции

Эхо Москвы05:02

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

РИА Новостивчера в 19:57

Международный уголовный суд ответил на санкции США: беспрецедентная атака

Московский Комсомолецвчера в 19:20

Глава Ассамблеи: санкции США в отношении МУС подрывают борьбу с безнаказанностью в мире

ТАССвчера в 20:44

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Газета.Ruвчера в 22:49

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:17

Трамп разрешил вводить санкции против чиновников Международного уголовного суда

Интерфаксвчера в 10:22
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Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Общество

В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
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Здоровье

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Футбол

ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц

Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.
Газета.Ru 04:26
Наука

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:59
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Кино

Величайшим киногероем в истории признали ученого Индиану Джонса

Простой парень, ученый-археолог Генри Индиана Джонс-младший, выдуманный Джорджем Лукасом в 1973 году, возглавил рейтинг 50 величайших киногероев.
МИР 24 вчера в 19:37
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Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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Путешествия

Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество

Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение от артезианских скважин в Симферополь, где обмелели водохранилища.
News.ru 05:13
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru вчера в 06:10
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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
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Космос

Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет

Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.
РИА ОмскПресс 10 июня в 08:15
Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Игры

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

REGNUM вчера в 17:50
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Наука

Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости вчера в 02:18
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Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости 09 июня в 11:04
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
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