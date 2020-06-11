Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

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