Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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В Вашингтоне разрешили вводить санкции против Международного уголовного суда

Московский Комсомолец18:32

Дональдьд Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

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Трамп разрешил вводить санкции против чиновников Международного уголовного суда

Интерфакс10:22

ООН обеспокоена возможным введением санкций США в отношении членов МУС

Газета.Ru13:03

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:17

Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение, позволяющее вводить санкции в отношении МУС

ТАСС15:10

Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС

РИА Новости13:20
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Происшествия

Где выявили новые случаи коронавируса в Самарской области

Информация представлена региональным оперативным штабом. За прошедшие сутки в Самарской области установлено 46 случаев заражения COVID-19.
СОВА 09 июня в 05:35
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Игры

Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5

Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
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Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 08 июня в 20:51
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Наука

Гигантский вулкан под Германией оказался активным

Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
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Футбол

Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru 00:14
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Общество

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
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Футбол

Ванда Нара: в футболе женщин рассматривают только как посудомоек

Чемпионат 18:06
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Гаджеты

Бесплатные фильтры и эффекты Photoshop для смартфонов Android и iPhone. Adobe выпустила приложение Photoshop Camera

Предлагается более 80 настраиваемых фильтров, которые легко использовать, можно сохранить излюбленные настройки на будущее, и многое другое.
iXBT.com 08:16
Армия и оружие

В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров

Медицинские центры, построенные военными по поручению президента России Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
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Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Evo-rus.com 15:00
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
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Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Киберспорт

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

CyberSport.ru 16:58
Экономика

Титов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка

Звездная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка.
Актуальные Новости 00:48
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
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Общество

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

Газета.Ru 14:50
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
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Общество

Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом

Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 18:16
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