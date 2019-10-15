Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, передает ТАСС. Он подтвердил, что американский лидер уже подписал исполнительный указ об этом.

Трамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии

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