Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТрамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии, передает ТАСС. Он подтвердил, что американский лидер уже подписал исполнительный указ об этом.
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США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

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