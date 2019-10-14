Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

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