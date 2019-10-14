Политика

ИзвестияИзвестияТрамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.
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Трамп подписал указ о санкциях против Турции

ТАСС19:00

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Известия19:03

Трамп ввёл санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

RT на русском19:59

Трамп подписал указ о санкциях против Турции

РБК21:33

Трамп подписал указ о введении санкций против Турции

Московский Комсомолец18:56

Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции в Сирии

РИА Новости18:44

Трамп ввел санкции против Турции из-за боевых действий в Сирии

Газета.Ru18:28
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Футбол

Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»

Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия 19:15
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Microsoft добавила на клавиатуру две новые клавиши. Вот что они делают

В тени громких анонсов складных смартфонов затерялся факт, что корпорация добавила в раскладку две новые клавиши.
Российская газета 04:25
Экономика

АФК «Система» планирует IPO Ozon на 2020-2021 годы

АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon в 2020 или 2021 году, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.
ТАСС 13:10
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о возвращении Форма

7 июня Форм покинул «Тоттенхэм» по истечении контракта с клубом. Голкипер выступал за лилово-белых с 2014 года.
Спорт-Экспресс 13:39
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

RT на русском 19:44
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ.
Взгляд.ру 13:17
Авто

В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Политика

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Армия и оружие

Новые зенитные комплексы «Тор-М2» защитят Калининград

Известия 19:30
Авто

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.
Aobe.ru 14:02
Футбол

Петров получил травму в матче с Кипром

Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:57
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году.
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Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 14:44
Футбол

Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020

Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
РИА Новости 16:42
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Гаджеты

В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2

Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Astera 10:36
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером

14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Газета.Ru 11:35
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru 13:36
Энергетика

Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
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Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
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