Трамп подписал указ о запрете TikTok в США
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Дональд Трамп подписал указы, которые запретят в США пользоваться TikTok, WeChat и всеми продуктами китайской компании ByteDance. Изменения вступят в силу через 45 дней. WeChat собирает множество личной и конфиденциальной информации о пользователях.В источнике
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