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The GEEK
The GEEK

Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Дональд Трамп подписал указы, которые запретят в США пользоваться TikTok, WeChat и всеми продуктами китайской компании ByteDance. Изменения вступят в силу через 45 дней. WeChat собирает множество личной и конфиденциальной информации о пользователях.В источнике
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Эхо Москвы

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении санкций против китайских онлайн-сервисов TikTok и WeChat

Эхо Москвы07:10
Коммерсантъ

TikTok шокирована указом Трампа о запрете приложения в США

Коммерсантъ06:07
ТАСС

Трамп подписал указ о мерах против WeChat

ТАСС21:42
Lenta.ru

Китай отреагировал на указ Трампа против TikTok

Lenta.ru04:44
Профиль

Трамп запретил TikTok

Профиль00:57
РБК

Трамп запретил сделки с TikTok и WeChat в США. Акции Tencent упали на 10%

РБК04:50
РИА Новости

Трамп подписал указ об «угрозе WeChat»

РИА Новости21:37

Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на полеты чиновников бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил разрешить местным чиновникам пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах.
Коммерсантъ10:24
94

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы пресс-служба министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь08:11
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.com09:48