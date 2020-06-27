с чего всё началось

Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию. Длительные тюремные сроки предусмотрены за это беззаконие против нашей страны.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.

Трамп подписал указ о защите памятников в США

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