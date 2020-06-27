с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.

Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

Космос «Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. 45

Политика Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса. 4

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 101

Футбол «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом «Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в 24-м туре РПЛ основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Происшествия СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны. 6,8K

Общество Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда. 117

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Спорт Минспорта предложило ограничить отъезд молодежи за границу Предлагаемые поправки призваны обязать российских спортсменов, не достигших возраста 23 лет, оплачивать расходы воспитавших их академий в случае перехода в иностранную команду.

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».

Экономика Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%. 1

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 13

Путешествия Тунис открыл границы для въезда иностранных туристов Сухопутные, морские и воздушные границы открыты для обеспечения притока иностранных туристов с 27 июня в Тунисе. 3

Космос Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).

Авто Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары Власти Греции призвали граждан пересесть на электрический транспорт и обещали за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 60

Политика Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости. 356