Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbТрамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
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с чего всё началось
«Мне выпала честь подписать очень жёсткий указ, защищающий американские памятники, мемориалы и статуи, а также призванный бороться с недавним преступным насилием», — написал
 он в своём Twitter.
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Трамп подписал указ о защите памятников в США

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Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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