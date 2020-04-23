Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

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