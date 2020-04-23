Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США

Евразия Dailyвчера в 21:40

Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции

ТАССвчера в 19:23

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Российская газетавчера в 19:27

Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Эхо Москвывчера в 20:10

Трамп временно запретил иммиграцию в США

Lenta.ruвчера в 20:22

Трамп приостановил иммиграцию в США

РИА Новостивчера в 19:03

Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

RT на русскомвчера в 19:25
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Кино

«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
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Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным специалистов, угроза возникновения цунами отсутствует.
Российская газета 20 апреля в 01:30
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Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
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Экономика

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.
News.ru 00:52
Общество

В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков

В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников.
Парламентская газета вчера в 12:29
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Здоровье

В Тюмени коронавирус нашли у беременной женщины

В Тюмени выявили одну беременную, зараженную коронавирусом. Женщина сейчас находится под тщательным контролем врачей.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:52
1
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Единоборства

Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова

Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
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Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Авто

Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta

iReactor вчера в 15:11
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Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
21
Происшествия

У студентки, вернувшейся на Сахалин из Москвы, подтвержден коронавирус

Болезнь диагностирована у студентки, прилетевшей из Москвы 20 апреля. Этим рейсом прибыли 35 человек.
Сахалин.Инфо 00:42
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
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Авто

Опубликованы снимки внедорожника Lada «Тарзан»

В 1990-х годам АвтоВАЗ производил внедорожник "Тарзан", который имел полный привод. Модель была собрана на базе ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.
Anonsens 00:48
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Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Кино

Запущен в разработку приквел «Голодных игр»

Стартфильм вчера в 02:58
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Общество

В ФМБА рассказали о результатах исследований препарата от коронавируса

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом „Мефлохин“, у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика», — говорится в сообщении.
URA.Ru вчера в 16:21
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