Политика
Газета.RuТрамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News. "Нас объединяет наше стремление обеспечить мир, достоинство и равенство для всех американцев", - сказал Трамп после подписания указа.
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Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы
Комсомольская правдавчера в 22:00
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