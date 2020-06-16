Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News. "Нас объединяет наше стремление обеспечить мир, достоинство и равенство для всех американцев", - сказал Трамп после подписания указа.

Общество Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.

Здоровье Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании. 91

Политика Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени» Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".

Экономика Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья. 5

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 57

Общество Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах» Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram. 543

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 2

Экономика Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 156

Кино Бен Стиллер снимет триллер «Лондон» с Оскаром Айзеком в главной роли Вашингтон, 16 июня 2020, 21:28 — REGNUM Известный комедийный актёр Бен Стиллер назначен на должность режиссёра фильма «Лондон», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек.

Кино Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах. 6