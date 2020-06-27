Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подписал указ о защите памятников в США

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
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Дональд Трамп
Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосква 24 вчера в 21:15
с чего всё началось
«Мне выпала честь подписать очень жёсткий указ, защищающий американские памятники, мемориалы и статуи, а также призванный бороться с недавним преступным насилием», — написал
 он в своём Twitter.
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