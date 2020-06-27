с чего всё началось

Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию. Длительные тюремные сроки предусмотрены за это беззаконие против нашей страны.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.

Трамп подписал указ о защите памятников в США

Интернет Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.

Наука Американского саблезубого сумчатого тигра исключили из хищников Увеличение клыков возникало независимо у нескольких групп, к примеру, представителей семейства Кошачьи (махайродонтид), других вымерших семейств отряда Хищные (нимравид и барбурофелид), а также некоторых метатериев (спарассодонтов, их часто называют сумчатыми саблезубыми, хотя на самом деле спарассодонты не входили в инфракласс Сумчатых).

Общество За сутки в России выявлено 6852 заболевших коронавирусом в 85 регионах За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%).

Политика Politico: власти США намерены обвинить Google в монополизации рынка Минюст США готовится подать иск к корпорации Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете, пишет Politico.

Наука Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. 309

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 81

Общество Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. 78

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 542

Футбол «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинения в легкомыслии «Оренбург» ответил российскому комментатору Георгию Черданцеву на обвинения клуба в легкомысленности.

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. 369