Политика
ТАССТрамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Здоровье
Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Общество
Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы
Поправки к проекту закона о бюджете были поддержаны большинством депутатов Московской городской думы, а сам бюджет поддержали все фракции столичного парламента.
Происшествия
В Приморской школе разлили ртуть
Установлено, что банку с ртутью в школу принес учащийся седьмого класса.
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Политика
Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Наука
Ученые рассказали о пользе йодирования соли
Российские ученые заявили, что в ходе проведенного исследования им не удалось найти много преимуществ обязательного йодирования соли.
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Происшествия
Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Политика
США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Политика
МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма
Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики
Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Космос