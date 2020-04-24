Экономика
РИА НовостиТрамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.
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Общество
Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Спорт
«Совсем попутал, голова из телека?» Губерниева обвинили в непонимании реалий спорта
Спортсмены и тренеры, недовольные решением Министерства спорта РФ запретить тренировки из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, поспорили с известным ведущим Дмитрием Губерниевым.
Чемпионат 03:07
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Общество
В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 22 апреля в 07:31
Фигурное катание
Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала фотографию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в красном костюме.
Газета.Ru вчера в 14:19
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Общество
Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице
«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Происшествия
В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице
В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
Авто
УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Спорт
В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2
ГЛАС.RU вчера в 16:12
Политика
Медведчук заявил об увеличении симпатии украинцев к России
На сегодняшний день уже 54% украинцев сообщают о положительном или очень положительном отношении к России, согласно социальному опросу Киевского международного института социологии и "Левада-Центра".
iReactor 02:48
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Здоровье
Еще 27 человек заразились коронавирусом на Брянщине
Оперативный штаб сообщает, что на территории Брянской области выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Стрела 03:31
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью
65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.
ФАН 00:27
Политика
Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму
В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия 23 апреля в 12:50
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31