Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.
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Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

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Трамп дополнительно простимулировал экономику США на $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русскомвчера в 13:20

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

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Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

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Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

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Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАССвчера в 12:44
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:01
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Спорт

«Совсем попутал, голова из телека?» Губерниева обвинили в непонимании реалий спорта

Спортсмены и тренеры, недовольные решением Министерства спорта РФ запретить тренировки из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, поспорили с известным ведущим Дмитрием Губерниевым.
Чемпионат 03:07
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 22 апреля в 07:31
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Здоровье

Дерипаска строит в Приангарье больницы для заражённых SARS-CoV-2

REGNUM 03:54
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Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала фотографию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в красном костюме.
Газета.Ru вчера в 14:19
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Общество

Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице

«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
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Происшествия

В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице

В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
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Авто

УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ

Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
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В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2

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Медведчук заявил об увеличении симпатии украинцев к России

На сегодняшний день уже 54% украинцев сообщают о положительном или очень положительном отношении к России, согласно социальному опросу Киевского международного института социологии и "Левада-Центра".
iReactor 02:48
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Здоровье

Еще 27 человек заразились коронавирусом на Брянщине

Оперативный штаб сообщает, что на территории Брянской области выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
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Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью

65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.
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Политика

Москва вернула украинскому МИД две ноты по Крыму

В Министерстве иностранных дел России переправили на неделе украинским коллегам две ноты протеста, связанные с Крымом.
ИА Новороссия 23 апреля в 12:50
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Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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