Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.
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Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ruвчера в 13:02

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известиявчера в 13:40

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русскомвчера в 13:20

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБКвчера в 16:07

Трамп дополнительно простимулировал экономику США на $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новостивчера в 12:49

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАССвчера в 12:44
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Общество

В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
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Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Авто

УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
11
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,4K
Культура

Актёры фильма «Зулейха открывает глаза» ответили, остались ли Зулейха и Игнатов вместе

Kazanfirst.ru вчера в 13:25
1
Общество

В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2

Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
3
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
1,9K
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
9
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,7K
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
84
Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
17
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
2,8K
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Общество

В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
1K
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
18
Транспорт

Почти 400 большегрузов не пускают в Китай из Забайкалья

«В целях решения проблемы в настоящее время прорабатывается вопрос о правовом ограничении периода нахождения транзитного автотранспорта на территории Забайкальского края», — отметили в региональном правительстве.
Тайга.инфо 02:08
Здоровье

Доктор Мясников объяснил смысл вакцинации от коронавируса

Известный доктор Александр Мясников рассказал о необходимости всеобщей вакцинации.
Слово и Дело 05:59
2
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной: «Остается только молиться за нее»

Несмотря на все трудности, родные певицы уверены — Бабкина сильная женщина и сможет преодолеть любой недуг.
StarHit.ru 05:30
3
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,5K
Общество

От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи

Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
581
Общество

Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев

Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.
Эхо Москвы 06:00
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