Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP. Ранее его одобрили Сенат и Конгресс США. Согласно законопроекту, $321 млрд выделят на поддержку малого бизнеса.
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Эпидемия в разгаре: во всем мире продолжается борьба с вирусом

Вести.Ru18:35

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАСС12:44

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известия13:40

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русском13:20

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ru13:02

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новости12:49

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБК16:07
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Анна Семенович рассказала о своем молодом бойфренде

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Бельгия начнет с 4 мая поэтапную отмену карантина

Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос.
ТАСС 18:13
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Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
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Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
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Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
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Происшествия

В Забайкалье двух полицейских могут посадить за сбыт наркотиков

Двух полицейских в Забайкальском крае подозреваются в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий.
Байкал24 19:38
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
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Наука

Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
Общество

Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 12:04
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
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Футбол

Артем Дзюба: «Играем с детьми в жмурки, прятки, войнушку, футбол, хоккей, баскетбол, скоро до регби дойдем»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 18:15
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
Lenta.ru 20:20
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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Наука

Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?

В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
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Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия 20:13
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Общество

Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке

Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Хоккей

Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков

Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
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Шоу-бизнес

После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы

Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
Рамблер 00:32
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Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
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