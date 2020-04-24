Экономика
КоммерсантъТрамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP. Ранее его одобрили Сенат и Конгресс США. Согласно законопроекту, $321 млрд выделят на поддержку малого бизнеса.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем молодом бойфренде
MedikForum.ru 10:03
Общество
Бельгия начнет с 4 мая поэтапную отмену карантина
Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос.
ТАСС 18:13
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Происшествия
В Забайкалье двух полицейских могут посадить за сбыт наркотиков
Двух полицейских в Забайкальском крае подозреваются в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий.
Байкал24 19:38
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Наука
Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов
В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
Общество
Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 12:04
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
Футбол
Артем Дзюба: «Играем с детьми в жмурки, прятки, войнушку, футбол, хоккей, баскетбол, скоро до регби дойдем»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 18:15
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
Lenta.ru 20:20
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Наука
Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?
В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
Популярная механика 11:18
Общество
Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке
Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Хоккей
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков
Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск вчера в 23:21
Шоу-бизнес
После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы
Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
Рамблер 00:32
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:48