Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP. Ранее его одобрили Сенат и Конгресс США. Согласно законопроекту, $321 млрд выделят на поддержку малого бизнеса.
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Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русском13:20

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБК16:07

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Коммерсантъ14:59

Эпидемия в разгаре: во всем мире продолжается борьба с вирусом

Вести.Ru18:35

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ru13:02

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новости12:49

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАСС12:44
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
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Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Общество

США отказали Ярошенко в досрочном освобождении

Администрация тюрьмы в Данбери отказала в просьбе о досрочном освобождении российского летчика Константина Ярошенко.
Коммерсантъ 20:09
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Общество

Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий

Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
Вести Подмосковья 08:16
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Политика

Мишустин уволил выругавшегося в аэропорту замминистра Овсянникова

Михаил Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска.
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Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Интерфакс-Спорт 16:16
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Кино

Студии Sony Pictures и Disney корректируют даты своих премьер

Перехватив эстафету у Paramount Pictures, новые даты своих премьер выдали киностудии Sony Pictures и Disney.
Кинобизнес сегодня 19:56
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Общество

Голикова: Жители России уже устали от ограничений от коронавируса

Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
RuNews24.ru 12:35
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Политика

Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service 11:50
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Общество

Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина

Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец 17:24
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
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Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Хоккей

Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ОИ-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала новый рейтинг сборных команд, определяющий посев олимпийского мужского хоккейного турнира в Пекине 2022 года.
Реальное время 06:03
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США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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Киберспорт

Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare

В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 09:45
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
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Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
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В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
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Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
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Происшествия

На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке

Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
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Общество

Facebook проиграла иск о штрафе в $5 млрд

Facebook Inc. проиграла процесс о взыскании 5 миллиардов долларов штрафа за передачу личных данных пользователей.
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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

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Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
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