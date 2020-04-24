Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Эпидемия в разгаре: во всем мире продолжается борьба с вирусом

Вести.Ru18:35

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБК16:07

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новости12:49

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русском13:20

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ru13:02

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известия13:40

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАСС12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Территория новостей 04:45
23
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия 21:53
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
175
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
34
Технологии

Литий-серные батареи позволят электромобилям проезжать 2000 км

Австралийская компания Brighsun New Energy разработала новые литий-серные (Li-S) батареи с плотностью энергии в 5-8 раз выше, чем у использующихся сейчас аккумуляторов.
Популярная механика 08:04
1
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
187
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 23:23
186
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
517
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
459
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
36
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
225
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
213
Политика

Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
26
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
19
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
29
Космос

Опубликован юбилейный снимок космического телескопа «Hubble»

Каждый год космический телескоп «Hubble» посвящает небольшую часть своего драгоценного наблюдательного времени получению юбилейного снимка, демонстрирующего особенно красивые и значимые объекты далекого космоса.
Ин-спейс.ру 08:08
3
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru 11:22
922
Здоровье

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН 17:18
30
Единоборства

Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Интерфакс-Спорт 16:16
1
Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
2
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
2
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Культура

Noize MC записал саундтрек к сериалу «Последний министр»

Культуромания 03:40
Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
12
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
36
Происшествия

Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия 14:02
911
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
3,1K
Шоу-бизнес

Джиган вышел на связь после выписки из наркологической клиники

Рэпер Джиган пропал с поля зрения почти на три недели.
Газета Кемерова 20:27
4
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

RT на русском вчера в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное