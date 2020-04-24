Общество
Газета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
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Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Территория новостей 04:45
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Технологии
Литий-серные батареи позволят электромобилям проезжать 2000 км
Австралийская компания Brighsun New Energy разработала новые литий-серные (Li-S) батареи с плотностью энергии в 5-8 раз выше, чем у использующихся сейчас аккумуляторов.
Популярная механика 08:04
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 23:23
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
Космос
Опубликован юбилейный снимок космического телескопа «Hubble»
Каждый год космический телескоп «Hubble» посвящает небольшую часть своего драгоценного наблюдательного времени получению юбилейного снимка, демонстрирующего особенно красивые и значимые объекты далекого космоса.
Ин-спейс.ру 08:08
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru 11:22
Здоровье
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН 17:18
Единоборства
Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая
Интерфакс-Спорт 16:16
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Культура
Noize MC записал саундтрек к сериалу «Последний министр»
Культуромания 03:40
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Происшествия
Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода
Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия 14:02
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Джиган вышел на связь после выписки из наркологической клиники
Рэпер Джиган пропал с поля зрения почти на три недели.
Газета Кемерова 20:27
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55