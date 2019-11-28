Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп подписал закон о правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Согласно документу, американская администрация должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая.
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