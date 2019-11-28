Политика
Газета.RuТрамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Согласно документу, американская администрация должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая.
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Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
Семь российских туристов, пострадавших в аварии в Доминикане, вылетели в Москву, сообщило посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.
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Благодаря активной скупке золотых слитков стране удалось войти в ТОП-5 рейтинга, обойдя по этому показателю одну из крупнейших экономик мира – Китай.
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Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
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Суд рассекретил цену высокоточной ракеты Х-29
Согласно иску Минобороны, в результате инцидента были уничтожены обе ракеты стоимостью 18459963 рубля каждая, коллиматорное защитное устройство, чья цена с учетом износа составила 2797597,5 рубля, и другое оборудование.
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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Крым — ваш. Apple признала Крым частью России в своих приложениях
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
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США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
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Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
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Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.