Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

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