Политика
RT на русскомТрамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
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Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Экономика
Россия увеличила вложения в госдолг США
В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Взгляд.ру 15 июня в 20:05
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Космос
На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола
Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.
ТК Звезда 20:05
Происшествия
Новая схема обмана при продаже автомобилей появилась в РФ
32CARS.ru вчера в 07:20
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 03:30
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Общество
Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района.
АСТВ вчера в 21:41
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com 13:01
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Общество
Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости 00:22
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Кино
Warner Bros. уступила Нолану в вопросе о переносе премьеры «Довода»
Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Компания Warner Bros. хотела перенести премьеру фильма «Довод» на гораздо более позднюю дату, однако в итоге уступила Кристоферу Нолану.
REGNUM 15 июня в 19:27
Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев назвал место собственных похорон. Об этом сообщает портал dni.ru.
Lenta.ru 09:49
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН вчера в 13:20
Политика
Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране
Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 15:07