Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

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