Общество
Газета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
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Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ вчера в 14:26
Общество
В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами
В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.
RT на русском вчера в 19:17
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости вчера в 09:46
Армия и оружие
ВСУ несут угрозу Украине: коронавирус косит ряды «непобедимых»
За неделю ВСУ 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения.
Rusvesna.su вчера в 09:20
Здоровье
Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых
К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Происшествия
Закончено дело о взрыве в Военно-космической академии
Стоит отметить, что, несмотря на избранный обвиняемому 235-м гарнизонным военным судом домашний арест в его квартире в Санкт-Петербурге, большую часть расследования он провел в медучреждениях.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны.
Известия вчера в 20:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru вчера в 18:45
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 23 апреля в 13:52
Политика
Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).
Rambler News Service вчера в 15:10
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Единоборства
Майк Тайсон намерен вернуться на ринг
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.
Газета.Ru вчера в 13:23
Футбол
Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом
Лиссабонский «Спортинг» в своем пресс-релизе сообщил, что игроки и персонал команды прошли тесты на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 18:37
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч
НТВ 23 апреля в 13:46