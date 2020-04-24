Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.

Трамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Общество В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка. 239

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 312

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы. 97

Здоровье Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16. 90

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 1

Происшествия Закончено дело о взрыве в Военно-космической академии Стоит отметить, что, несмотря на избранный обвиняемому 235-м гарнизонным военным судом домашний арест в его квартире в Санкт-Петербурге, большую часть расследования он провел в медучреждениях.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 16

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Политика Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны. 4

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,3K

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 252

Политика Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 72

Единоборства Майк Тайсон намерен вернуться на ринг Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках из четырех раундов.

Футбол Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом Лиссабонский «Спортинг» в своем пресс-релизе сообщил, что игроки и персонал команды прошли тесты на коронавирус.