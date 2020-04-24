Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.

Трамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

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