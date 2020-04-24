Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
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Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

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Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

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Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

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Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

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Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru вчера в 07:19
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
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Здоровье

Глава Хакасии в прямом эфире: продление самоизоляции, депутатский демарш и «вирусный» скачок

Сайт РТС предлагает полную видеоверсию прямого эфира с главой Хакасии.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 12:25
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Политика

РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году

Командующему 12-й группой армий союзников американскому генералу Омару Брэдли не пришлось платить из собственного кармана деньги за джип, который он подарил маршалу Ивану Коневу в честь встречи на Эльбе в 1945 году, сообщил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 20:42
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Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ 23 апреля в 13:46
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Армия и оружие

В США рассекретили навороты F-22 после модернизации

В США объявили о модернизации истребителей F-22, которая должна позволить самолетам оставаться в строю до 2060-х годов, когда их окончательно вытеснят самолеты шестого поколения.
Утро.ru вчера в 11:59
Наука

Биоразнообразие океанов оказалось почти постоянным во времени

Новый анализ эволюции морской среды за последние 540 миллионов лет показал, что уровни биоразнообразия в наших океанах остаются довольно постоянными, а не непрерывно увеличиваются в течение последних 200 миллионов лет, как ранее полагали ученые.
Индикатор вчера в 12:45
Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
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Политика

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру вчера в 08:11
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Происшествия

В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль

РИА Новости 00:52
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
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Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

URA.Ru вчера в 21:26
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Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
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Здоровье

В Алтайском крае зафиксировано еще 8 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает региональный Оперштаб, на 24 апреля в Алтайском крае насчитывается 152 лабораторно подтвержденных случая заражением COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform вчера в 09:24
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
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Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
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Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня вчера в 05:45
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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