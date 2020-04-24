Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
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Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ruвчера в 13:02

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Коммерсантъвчера в 14:59

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известиявчера в 13:40

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русскомвчера в 13:20

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

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Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новостивчера в 12:49

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАССвчера в 12:44
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В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
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Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке

По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции.
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Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
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Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

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По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
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Общество

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
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Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»

Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
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Из-за коронавируса в Краснодаре закрыли корпус онкодиспансера

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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

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ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

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