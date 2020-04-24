Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.
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Эпидемия в разгаре: во всем мире продолжается борьба с вирусом

Вести.Ruвчера в 18:35

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБКвчера в 16:07

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новостивчера в 12:49

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русскомвчера в 13:20

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ruвчера в 13:02

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известиявчера в 13:40

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАССвчера в 12:44
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости вчера в 16:03
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
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Политика

Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС вчера в 13:33
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
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Общество

Куйвашев решил не вводить электронные пропуска в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что электронные пропуска в регионе вводиться не будут.
Политсовет вчера в 10:14
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Здоровье

В Бурятии увеличилось число больных коронавирусом

Отмечается, что в инфекционных стационарах с подтвержденным коронавирусом лежат 111 больных, из них шестеро детей.
Байкал24 23 апреля в 22:37
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Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
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Футбол

Динамо-Брест – Шахтер Солигорск: ставка на индивидуальный тотал гостей

Гандикапер сайта Legalbet Сергей Сергеев предлагает прогноз на голы солигорского Шахтёра в матче чемпионата Беларуси.
Legalbet вчера в 10:03
Происшествия

В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом

Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Здоровье

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
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Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году было вызвано проливными дождями

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди. Исследование с такими выводами опубликовали в научном журнале Nature.
Piter.tv 23 апреля в 07:55
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Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета вчера в 08:05
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Футбол

ФИФА выделит 150 млн долларов национальным футбольным федерациям

Как сообщается на сайте организации, 211 федераций получат в сумме около 150 млн долларов.
Sport24.ru вчера в 09:14
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» исключили дорогостоящие покупки летом

Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд исключил серьезные изменения в команде по итогам предстоящего летнего трансферного окна.
Матч ТВ вчера в 22:32
Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com вчера в 01:21
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