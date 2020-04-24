Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

Общество Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам не планировать никаких поездок за границу на этот год из-за ситуации с коронавирусом. 190

Экономика Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз к концу мая Министерство экономического развития РФ к концу мая представит обновленный макроэкономический прогноз, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 40

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 2

Экономика Кудрин допустил рост безработицы в России до 10% Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек. 48

Религия РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 207

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 617

Единоборства Майк Тайсон возвращается на ринг На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun. 1

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,5K

Космос Телескоп CHEOPS успешно прошел тестирование в космосе Ранее «Профиль» писал, что NASA провело наземные испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» по полному развертыванию всей системы зеркал в той же конфигурации, в которой это предстоит делать в космосе.

Общество Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,6K

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 256