Экономика
RT на русскомТрамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год
Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам не планировать никаких поездок за границу на этот год из-за ситуации с коронавирусом.
Национальная служба новостей 08:40
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Экономика
Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз к концу мая
Министерство экономического развития РФ к концу мая представит обновленный макроэкономический прогноз, заявил глава ведомства Максим Решетников.
ТАСС 09:25
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
Коммерсантъ 06:52
Религия
РПЦ осудила прихожан, которые пошли на Пасху в храмы
Представитель Церкви также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 08:04
Общество
Ограничения по самоизоляции сняли в трех регионах Поволжья
Власти трех регионов Поволжья смягчили режим самоизоляции, объявленный из-за угрозы коронавируса.
Интерфакс 09:48
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 23 апреля в 15:46
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Общество
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт вчера в 18:23
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Общество
На Ставрополье умер лечивший от коронавируса пациентов медик
О первой смерти, зафиксированной в рядах медработников, сообщил губернатор Ставропольского края на своей странице в Инстаграм.
Портал Северного Кавказа 04:35
Космос
Телескоп CHEOPS успешно прошел тестирование в космосе
Ранее «Профиль» писал, что NASA провело наземные испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» по полному развертыванию всей системы зеркал в той же конфигурации, в которой это предстоит делать в космосе.
Профиль вчера в 11:00
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без причины
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости вчера в 05:27
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Армия и оружие
Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО
Впоследствии американские военные эксперты назовут его "маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО".
Российская газета 01:45