Экономика
КоммерсантъТрамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP. Ранее его одобрили Сенат и Конгресс США. Согласно законопроекту, $321 млрд выделят на поддержку малого бизнеса.
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Политика
СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР
Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 01:09
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Юная актриса будет сниматься в сериале «Тайное общество мистера Бенедикта», который экранизируют по серии бестселлеров писателя Трентона Ли Стюарта, сообщила мама девочки Анна Ребецкая на странице в Facebook.
Live24 вчера в 11:44
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
Политика
Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны
«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту днища
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 22 апреля в 07:30
Общество
В России заявили о необходимости продлить режим самоизоляции
О необходимости продлить ограничительные меры заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства.
Lenta.ru вчера в 13:32
Здоровье
Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году
Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Хоккей
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков
Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск 23 апреля в 23:21
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Космос
В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты
N+1 вчера в 10:45
Общество
В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус
За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru вчера в 07:19
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Певицу Буланову выписали из больницы
Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru вчера в 12:01
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Общество
В Верховном суде объяснили порядок наказания за нарушение самоизоляции
Представители Верховного суда объяснили нюансы рассмотрения дел, связанных с нарушением самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Петербургский дневник 22 апреля в 01:21
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
Общество
Из пяти стран доставят россиян в Санкт-Петербург
Четыре вывозных рейса с эвакуированными из-за границы россиянами прибудут на следующей неделе в Петербург.
Регион online вчера в 18:56
Общество
Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
Комсомольская правда 00:19
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58