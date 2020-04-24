Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

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