Экономика

RT на русскомRT на русскомТрамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
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Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

РБКвчера в 16:07

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики США

Известиявчера в 13:40

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

РИА Новостивчера в 12:49

Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

News.ruвчера в 13:02

Трамп дополнительно простимулировал экономику США на $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд

RT на русскомвчера в 13:20

Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

ТАССвчера в 12:44
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Здоровье

В Башкирии на карантин закрылась еще одна больница

В Башкирии закрылось на карантин еще одно медицинское учреждение.
Горобзор.ру вчера в 06:23
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Общество

70 человек в Калужской области за сутки заболели коронавирусом

За сутки в Калужской области выявлено сразу 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:19
123
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1K
Общество

Умер лечивший пациентов с коронавирусом российский медик

В Ставропольском крае умер медицинский работник, который лечил пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 04:56
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио»

В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
21
Общество

Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах

Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
РИА Новости 05:46
98
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко публично прокляли за оправдание домашнего насилия

Регину Тодоренко публично прокляли за оправдание домашнего насилия Слова телеведущей вызвали негодование пользователей Интернета.
Экспресс газета 00:16
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Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Газета.Ru 06:18
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Общество

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
150
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Здоровье

В Ростове коронавирусом заболели ещё 14 человек

На Дону за сутки выявлен 51 новых случай коронавируса. Большинство заболевших по-прежнему в Ростове, 14 человек.
1rnd.ru 06:35
1
Общество

Белоруссия побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Белоруссии побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек.
Lenta.ru 06:11
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
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Единоборства

Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
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Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
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Политика

Кравчук назвал виновного в бедах Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Общество

Во Владимирской области вводится обязательное ношение масок

С понедельника, 27 апреля, жители Владимирской области смогут посещать общественные места только в масках или респираторах.
Московский Комсомолец 05:44
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
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Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк 02:49
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Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
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Фигурное катание

Орсер: «Медведева находится в Японии на самоизоляции»

Евгения находится в Японии на самоизоляции. Она очень строго следует правилам.
Sport.ru 06:30
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:02
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