Политика
КоммерсантъТрамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге. Таким образом одобренный Конгрессом законопроект стал законом. В нем от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая.
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Гаджеты
AMD Ryzen 7 2700X возглавил Топ-10 самых популярных процессоров в крупнейшем интернет-магазине США, в десятке – восемь CPU AMD и только два Intel
В Топ-10 самых востребованных процессоров на Amazon вошло восемь CPU AMD и только две модели Intel.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind
Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Культура
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Происшествия
В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Общество
Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Шоу-бизнес
С сестрой Анной Ольга Бузова встретилась на дне рождения отца
День рождения отмечали в узком семейном кругу. Ольга Бузова впервые за долгое время встретилась со своей сестрой Анной.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Политика
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Экономика
2 школы и 8 детских садов сдадут до конца года в Алтайском крае
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.