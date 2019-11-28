Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге. Таким образом одобренный Конгрессом законопроект стал законом. В нем от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая.
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