Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге. Таким образом одобренный Конгрессом законопроект стал законом. В нем от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая.

Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге

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