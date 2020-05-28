Президент США Дональд Трамп 28 мая подпишет исполнительный указ о социальных сетях, сообщил Белый дом. Ранее американский лидер угрожал закрыть социальные медиа-платформы, которые обвинил в подавлении консервативных голосов.

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 87

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Кино Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.

Общество Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 14

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