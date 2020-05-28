Политика

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Президент США Дональд Трамп 28 мая подпишет исполнительный указ о социальных сетях, сообщил Белый дом. Ранее американский лидер угрожал закрыть социальные медиа-платформы, которые обвинил в подавлении консервативных голосов.
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Трамп подписал указ, регулирующий работу соцсетей

Телеканал 360°вчера в 17:09

Трамп может подписать указ, который направлен против социальных сетей

Эхо Москвывчера в 04:05

Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

Газета.Ruвчера в 03:32

Трамп 28 мая подпишет указ против социальных сетей

News.ruвчера в 03:18

Белый дом назвал сроки подписания указа о работе соцсетей

РИА Новостивчера в 15:09

Трамп готовит указ о работе социальных сетей

Вести.Ruвчера в 01:42

Трамп подпишет жесткий закон о социальных сетях

Российская газетавчера в 01:23
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек

Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru вчера в 03:50
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Транспорт

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
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Общество

Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти

"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 11:58
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено 75 новых случаев коронавируса

По состоянию на 29 мая в Алтайском крае лабораторно подтверждены новые 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 01:00
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Здоровье

Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 вчера в 12:01
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Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс вчера в 07:44
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Кино

Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

Evo-rus.com 27 мая в 09:19
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Транспорт

РЖД отменили дистанционную рассадку пассажиров в поездах

Временная мера действовала с апреля. С сегодняшнего дня, 29 мая, РЖД вернули рассадку в поездах дальнего следования без дистанции.
Новый Омск вчера в 22:00
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Происшествия

У олимпийского чемпиона Ивана Ухова угнали машину в Петербурге

У прыгуна, олимпийского чемпиона, угнали машину в Петербурге.
Konkretno.ru 01:38
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
1
Общество

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новости вчера в 16:44
4
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
5
Кино

Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни

Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
Popcornnews.ru 27 мая в 03:20
Общество

Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Происшествия

В Москве таксист спас девушку от насильников

В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда вчера в 14:45
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
541
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru вчера в 02:49
80
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя издания

«Ведомости» сообщили о смене покупателя издания. Об этом газета пишет со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 14:34
15
Футбол

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями

Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
13
Общество

Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

Piter.tv 00:54
1
Общество

Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Пензенская правда вчера в 12:24
69
Общество

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
174
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
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Здоровье

В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты

В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество

С 1 июня в России ожидается резкое похолодание

На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
346
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело вчера в 05:31
1K
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

РИА Новости вчера в 06:14
99
Общество

В Норвегии заявили о бесполезности карантина

Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
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