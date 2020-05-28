Политика
Телеканал 360°Трамп подпишет указ против социальных сетей
Представитель Белого дома Кейли Макэнани подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп выступит против деятельности социальных сетей в указе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой Politico.
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Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
NewInform вчера в 02:30
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
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Признаки диабета, которые важно заметить своевременно
О признаках диабета, которые важно замечать своевременно, пишет Health info.
MedikForum.ru вчера в 22:30
Футбол
«Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Ювентус» не вошел в топ-10
Первые две позиции в списке остались неизменными с прошлого года, на третью позицию поднялась «Барселона» (3,1 млрд), выбившая из топ-3 «Баварию» (2,8 млрд).
Sport24.ru вчера в 10:12
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
Турбизнес Алтая просит о срочной помощи
Один из экспертов в сфере туризма добавил: сейчас представителям турбизнеса важно самим выходить на контакт с властями регионов, доносить до них не только информацию о своих проблемах, но и четкие предложения по их решению.
Profi.travel вчера в 11:26
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Здоровье
Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 26 мая в 03:42
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей
Почти два миллиона рублей стоили.
News.ru вчера в 14:30
Общество
В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом
Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество
Отчет губернатора. Как жил Алтай при Томенко в 2019 году
28 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с годовым отчетом перед депутатами.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
Футбол
Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
Италия поднимается на ноги, заявил Спадафора. Я могу подтвердить, что чемпионат возобновится 20 июня.
Советский спорт вчера в 14:18
Кино
Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе
Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть вчера в 06:06
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:33
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 27 мая в 01:13
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Футбол
17 лет назад «Милан» выиграл Лигу чемпионов. Все решил Шевченко
17 лет назад «Милан» по пенальти обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г. Часть заемщиков в апреле – мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ.
Ведомости вчера в 12:04
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости вчера в 16:04